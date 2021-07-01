В космосе заметили "скоростное шоссе" для галактик

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа астрономов создала детализированную карту скопления галактик с черной дырой в центре. Исследование подтвердило существующие теории происхождения и эволюции Вселенной, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Macquarie University.

Ранее ученые предположили, что скопления галактик соединяются "дорогами" из разреженного газа, но их существование было трудно доказать. Разреженную материю не могли зафиксировать самые чувствительные современные приборы.

В 2020 году была открыта межгалактическая газовая нить длиной не менее 50 млн световых лет. Ученые изучили скопление галактик вдоль этой нити (Северное скопление) и разработали изображения с беспрецедентным уровнем детализации.

Благодаря данным нескольких телескопов они смогли разглядеть большую галактику посередине скопления с черной дырой в ее центре. Наблюдения показали, что скопление движется с высокой скоростью, а струи материи следуют за ним, "как косы бегущей девушки".

Наблюдения подтверждают теорию о том, что газовая нить - это межгалактическая "дорога" для материи. Северное скопление движется по этой дороге на высокой скорости к двум другим, гораздо более крупным скоплениям галактик, называемым Abell 3391 и Abell 3395. Эти данные согласуются с результатами компьютерного моделирования.-0-