В Лас-Вегасе представили новую модель летающего автомобиля

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международной выставке бытовой электроники Consumer Electronics Show, которая проходит с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (США), продемонстрировали полномасштабную модель летающего автомобиля, сообщает Euronews.

Транспортное средство было разработано компанией Uber совместно с южнокорейским производителем. Автомобиль сможет летать в горизонтальном и даже вертикальном положении, а также зависать в воздухе. Он рассчитан на четырех пассажиров и пилота. Планируется, что в будущем транспортное средство станет автономным.

По данным разработчиков, летающий автомобиль будет полностью электрическим, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Его зарядка займет около 5-7 минут. Благодаря вращающимся в противоположных направлениях лопастям, будет обладать пониженным уровнем шума.

Автомобиль станет частью парка Uber Air Taxis. Разработка летающего такси обеспечит доступную и беспроблемную транспортировку в городах по всему миру. Первая публичная демонстрация летательного аппарата состоится в конце этого года.-0-