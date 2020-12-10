В Латвии создали роботизированного уничтожителя сорняков (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Латвии создали прототип аппарата, который призван помочь сельским хозяйствам в борьбе против сорняков. Об этом сообщает BBC.

Несколько инженеров собрали четырехколесного робота по кличке "Роби". Машина оснащена светодиодным лазером в 12 ватт. С помощью датчиков прототип сельскохозяйственной машины обнаруживает на поле сорняки, а после "выжигает" их лазером. Если растение слишком большое, то в ход идет механический измельчитель.

Экологичность робота, по словам ученых, гораздо выше чем у химии, применяемая фермерами. Это пока прототип, поэтому возможности пока ограничены, но ученые продолжают работу. -0-