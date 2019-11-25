В Минске определены победитель и призеры киберспортивного турнира по Dota 2

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионом представительного турнира "Битва городов" по Dota 2 в Минске стала cтоличная команда "Akatsuki gang", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане уверенно прошли групповой этап, не уступив ни одного из пяти матчей, а в решающем противостоянии со счетом 2:0 обыграли брестскую команду "Рlazma Team". Витебская "Afera" и гродненская дружина PPG разделили 3-4 место.

Капитан "Akatsuki gang" Роман Цырин так прокомментировал итоги турнира: "Финал "Битвы городов" получился интересным - уровень команд в регионах вырастает с каждым годом. И это чувствуется. Наш состав изначально был настроен на победу, поскольку игрокам соперников не хватало опыта, которым обладаем мы. Такие турниры вкупе с появлением новых команд и организаций дадут мощный толчок белорусскому киберспорту", - отметил он.

"Битва городов" - региональная серия турниров, организованная Белорусской федерацией киберспорта. Призовой фонд гранд-финала данных состязаний стал рекордным для белорусских турниров: Br6 тыс. Кроме того, победителям были вручены игровые ноутбуки и смартфоны. -0-