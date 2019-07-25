В Минске появится первый в Европе виртуальный арт-объект - айтишник

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-объект дополненной реальности "Системный администратор" откроется сегодня в центре столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"В Минске появится первый в Европе виртуальный арт-объект, посвященный айтишнику, - рассказали организаторы. - Создатели выбрали прогрессивный формат арт-инсталляции в дополненной реальности. Увидеть новую достопримечательность сможет любой желающий, прогулявшись по улице Комсомольской со смартфоном, на котором установлено специальное приложение. Объекту не страшны голуби, вандалы и граффитисты, зато с ним можно смело делать селфи и снимать видео. А место, где он установлен, можно узнать по вмонтированному в тротуарное покрытие 80-сантиметровому кубу".

Виртуальный арт-объект, возможно, станет одной из туристических достопримечательностей столицы. В Европе нет ни одного подобного объекта в дополненной реальности. "Аналоги AR в городской среде существуют давно, но в основном они носят служебный характер. Если говорить именно об арт-инсталляциях, то эту идею описывал еще создатель киберпанка Уильям Гибсон, - отметил CEO компании 4ILab Михаил Юрченко, воплотившей памятник в виртуале. - На сегодняшний день одними из известнейших AR-инсталляций являются Display the Oasis, созданная художницей Кэти Стаут, и Meta & Ditto Адама Феррисса для фестиваля Coachella в 2018 году, а также коллаборация Snapchat и скульптора Джеффа Кунса. Но в Минске AR первый раз использована в качестве объекта, призванного запечатлеть заслуги конкретной группы людей".

Арт-объект создавался на платформе Unity, используемой для разработки двух- и трехмерных приложений и игр. Поместить памятник в виртуальную реальность помог инструмент Vuforia, который существенно расширяет парк устройств, с чьей помощью можно увидеть инсталляцию. По словам разработчиков, наиболее сложным оказалось размещение объекта в пространстве таким образом, чтобы он корректно отображал свой размер, масштаб, точки привязки и оптимизацию для наибольшего количества устройств.

Открытие "Системного администратора" состоится в 17.00 на ул. Комсомольской, 12.-0-