В Минске презентовали книгу о вкусах белорусского IT

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел и минский центр разработки компании Wargaming презентовали книгу "Taste IT in Belarus", передает корреспондент БЕЛТА.

В книге "Taste IT in Belarus" собраны истории иностранных сотрудников Wargaming, которые жили и работали в различных странах, но решили остаться в Минске. В сборнике также рассказывается о его природе и людях, городской среде, национальной кухне и IT-кластере. Издание рассчитано на читателей из русскоязычных стран и будет распространяться на профильных конференциях. Также книгу можно будет найти в представительствах Беларуси в разных странах.

Герои книги приехали в Минск из различных стран: Соединенных Штатов Америки, Италии, Украины, России, Казахстана. "На сегодняшний день у нас работают более 2,2 тыс. сотрудников и 15% из них - это приглашенные специалисты. Нам важно объяснить, где могут учиться их дети, где можно купить кофе, к которому они привыкли, рассказать о культурной составляющей жизни в Минске. Мы хотим ответить на все вопросы семей, которые переезжают работать к нам, находясь еще в городах, где они выросли", - отметила автор идеи и продюсер проекта, сотрудница минского центра разработки компании Wargaming Кристина Михалева.

По мнению начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, пришло время говорить о Беларуси не только как о гостеприимной стране с серьезным туристическим потенциалом, но и как о государстве для комфортной жизни и профессионального становления каждого вне зависимости от пола, возраста и национальности. "Объективно сегодня в Беларуси можно комфортно жить и получать достойный доход. Беларусь - это страна в том числе профессиональных возможностей", - заявил он.-0-