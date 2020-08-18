В Минске разрабатывается государственная информационная система ЖКХ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разрабатывается государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Андрей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для совершенствования сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства разработан и утвержден план мероприятий по созданию в Минске нового программного продукта - государственной информационной системы ЖКХ. Она объединит абсолютно все имеющиеся базы данных организаций ЖКХ, там будет и информация по капремонту, учету начислений расчетно-справочных центров, инвентаризация жилфонда, обращения граждан и другие данные", - отметил генеральный директор организации. По его словам, смысл этой программы в том, чтобы через нее можно было узнать абсолютно всю информацию по конкретному объекту. Это упростит работу жилищно-коммунальных организаций по оказанию услуг и улучшит их предоставление жителям Минска.

Начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко в свою очередь сообщил, что поставлена задача внедрить эту систему в следующем году. "Она будет многофункциональной и предоставит возможность каждому потребителю наблюдать за затратами по содержанию конкретного жилого объекта, видеть долю потребителя в затратах, формирование графиков платежей. Это также позволит организациям ЖКХ планировать ремонты и мероприятия по техобслуживанию жилфонда в информационном режиме, то есть не по журналам и графикам, а именно в единой информационной системе. Местным органам власти и Минжилкомхозу она позволит мониторить систему эксплуатации жилищного фонда и работу организаций по оказанию ЖКУ", - пояснил он.

Представитель ведомства считает, что общеинформационная программа позволит сократить затраты при содержании жилфонда и предоставит больше информации потребителям по вопросам эксплуатации объектов жилфонда. "Программа будет апробирована в Минске, а потом распространена по всей стране", - добавил Андрей Ромашко.-0-

В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1% "К 2025 году стоит задача довести этот показатель до 100%. В 2016 году он составлял 85,9%", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко.