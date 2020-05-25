В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разработали интерактивную карту, на которой обозначены места сбора мусора. Такую информацию разместила пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Благодаря новому системному продукту у горожан появится возможность видеть ближайшие контейнерные площадки и места сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР), знакомиться с графиком вывоза мусора из каждой конкретной точки, находить заготовительные пункты, расположенные на территории города, куда можно сдать ВМР, а также узнать режимы их работы. Ожидается, что со временем на карте можно будет посмотреть и актуальные расценки заготовительных пунктов, что позволит выбрать не только наиболее удобно расположенный объект, но и самую привлекательную цену.

Сейчас в разработке находится еще одна функция карты - наблюдение за работой мусоровозов в режиме реального времени. Для этого планируют синхронизировать карту с системами GPS, которыми оснащены эти машины. Это позволит видеть, когда по факту вывозили отходы.

Разработчиком новинок является Центр информационных технологий. Доступ к ресурсу появится в ближайшее время.-0-