В Минске тестируют приложение для навигации по маршрутам общественного транспорта

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стало доступно в тестовом режиме новое мобильное приложение "Транспорт BY", сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Теперь при помощи мобильного телефона можно отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения, в том числе и между городами региона с учетом выбранных видов общественного транспорта.

Замечания и предложения можно направлять на электронную почту по адресу gusts@tut.by и в call-центр по телефону 219-85-00.-0-