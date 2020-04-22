В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень" ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование" передал Министерству здравоохранения Беларуси робота IIM Ego для дистанционного измерения температуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Робот IIM Ego

Генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко и помощник генерального директора Китайско-Белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" У Пэн

Робот будет задействован в Национальном аэропорту Минск для измерения температуры гостей авиагавани. Также от СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" передан ЖК-монитор для трансляции обрабатываемой роботом информации.

Советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой

Генеральный директор Китайско-Белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган

Робот IIM Ego применялся в Китае в период распространения эпидемии коронавируса. Аппарат передается вместе с гарантией услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию.

Глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко

Первый заместитель генерального директора Китайско-Белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев и глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко

"Интеллектуальное оборудование" - китайская компания, работающая в области искусственного интеллекта. Предприятие ведет разработки в Беларуси и КНР. -0-

Фото Рамиля Насибулина