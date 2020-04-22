В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень" ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование" передал Министерству здравоохранения Беларуси робота IIM Ego для дистанционного измерения температуры, передает корреспондент БЕЛТА.
Робот будет задействован в Национальном аэропорту Минск для измерения температуры гостей авиагавани. Также от СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" передан ЖК-монитор для трансляции обрабатываемой роботом информации.
Робот IIM Ego применялся в Китае в период распространения эпидемии коронавируса. Аппарат передается вместе с гарантией услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию.
"Интеллектуальное оборудование" - китайская компания, работающая в области искусственного интеллекта. Предприятие ведет разработки в Беларуси и КНР. -0-
Фото Рамиля Насибулина