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В Нью-Йорке назван лучший автомобиль 2019 года

Технологии 18.04.2019 | 16:52
Jaguar I-PACE. Фото EPA-EFE
Jaguar I-PACE. Фото EPA-EFE

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Машиной 2019 года" на Нью-Йоркском автосалоне был назван электромобиль Jaguar I-Pace, пишет ТАСС.

Электрокар Jaguar способен разогнаться до сотни км/ч за 4,8 сек. и проехать на одной зарядке около 370 км. У кроссовера два электромотора мощностью 394 л/с.

В прошлом году лучшим автомобилем в Нью-Йорке был признан Volvo XC60, а в 2017 году приз также получил Jaguar - вседорожник F-Pace.

Как сообщили на пресс-конференции организаторы шоу, этот автомобиль также удостоен приза как "Самая экологически чистая машина 2019 года" (2019 World Green Car) и награды за лучший дизайн (2019 World Car Design of the Year).

Нью-Йоркский международный автосалон проводится с 1900 года.-0-

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