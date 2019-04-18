В Нью-Йорке назван лучший автомобиль 2019 года

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Машиной 2019 года" на Нью-Йоркском автосалоне был назван электромобиль Jaguar I-Pace, пишет ТАСС.

Электрокар Jaguar способен разогнаться до сотни км/ч за 4,8 сек. и проехать на одной зарядке около 370 км. У кроссовера два электромотора мощностью 394 л/с.

В прошлом году лучшим автомобилем в Нью-Йорке был признан Volvo XC60, а в 2017 году приз также получил Jaguar - вседорожник F-Pace.

Как сообщили на пресс-конференции организаторы шоу, этот автомобиль также удостоен приза как "Самая экологически чистая машина 2019 года" (2019 World Green Car) и награды за лучший дизайн (2019 World Car Design of the Year).

Нью-Йоркский международный автосалон проводится с 1900 года.-0-