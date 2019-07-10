В Нью-Йорке запускают летающее такси до аэропорта

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта, сообщает CNN .

Вертолетный сервис Uber Copter будет доступен в будние дни в часы пик. В то время как весь мегаполис стоит в пробках, пассажиры Uber смогут добраться в международный аэропорт имени Джона Кеннеди за считанные минуты. Такая поездка обойдется в $200. На борт вертолета разрешается брать ручную кладь.

В будущем Uber планирует заменить вертолеты летающими автомобилями, которые, как ожидается, сделают перевозку пассажиров более быстрой и безопасной.-0-