В "Одноклассниках" появилась функция распознавания лиц на видео

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть "Одноклассники" запустила распознавание лиц на видео и в прямых эфирах. В пресс-службе соцсети отметили, что технология в режиме реального времени находит лица друзей пользователей, сообщает ТАСС.

Основа технологии распознавания заключается в каскаде из сверточных нейросетей. Соцсеть умеет по публичным видео и фото пользователя распознавать, как он выглядит, а затем находить его среди более 300 млн профилей с точностью, близкой к 100%.

Новая технология во время ведения трансляции или загрузки видео предложит автору или его друзьям подтвердить автоматические отметки найденных пользователей. Данная функция позволит сразу уведомить друзей о том, что появилось видео с их участием, и получить быструю обратную связь. Пользователи, которых отметили на ролике, смогут при необходимости удалить отметку или запретить в настройках профиля обозначать себя на видео.

Сервис распознавания лиц на видео пока доступен лишь части аудитории соцсети. Для всех пользователей он будет открыт в десктопной версии "Одноклассников" и в мобильных приложениях на iOS и Android в течение месяца.-0-