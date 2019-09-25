В операционной системе iPhone нашли критическую ошибку

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 25 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:26 Равков вручил орден офицеру, спасшему при взрыве гранаты срочника Общество
16:25 Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января Общество
16:25 Около 50 сельхозярмарок проведут в Гродненской области Регионы
16:21 Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Минске 6 октября Регионы
16:19 Семинар об изменениях в экологической и санитарно-гигиенической экспертизе пройдет в Минске Экономика
16:18 ЦИК Израиля огласил результаты парламентских выборов В мире
16:15 Дарья Наумова заняла 4-е место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 81 кг Спорт
15:59 Холодная погода сдерживает развитие озимых зерновых - Белгидромет Общество
15:45 Ведущие предприятия Минпрома обновляют модельный ряд продукции Экономика
15:40 ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент Политика
15:25 Госконтроль выявил нарушения в работе Россонского лесхоза Регионы
15:17 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 28 сентября Регионы
15:09 10-тысячная "Карточка студента" среди первокурсников вручена в Гомеле Общество
15:05 Жителя Зельвы, который поджег жену, будут судить за убийство с особой жестокостью Происшествия
14:59 ФПБ: зарплата и цены в регионе должны быть сопоставимы Общество
14:59 Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент В мире
14:56 В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней В мире
14:55 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Турбизнес-2019" проходит в Минске Регионы
14:54 Минпром о реформировании отрасли: процесс не останавливается Экономика
14:36 Архивисты подготовят сборник документов об истории белорусских и российских земель Общество
14:36 В операционной системе iPhone нашли критическую ошибку Технологии
14:27 Самым частым нарушением при госзакупках является установление квалификационных требований - МАРТ Экономика
14:24 Белорусские шахматисты завоевали три награды на международном юниорском турнире в Казахстане Спорт
14:13 Оперная певица Илона Багеле выступит на празднике Дней Латвии в Витебске Культура
14:10 Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире в Ухани Спорт
14:06 В цеху предприятия в Миорах произошел выброс аммиака Происшествия
13:59 Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня - Дапкюнас Общество
13:44 Доллар и евро на торгах 25 сентября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:39 Интерактивный центр живой истории появится в Витебске Регионы
13:32 Архивисты Беларуси и России подписали план совместной работы на 2020-2022 годы Общество
Все новости
Все новости
Технологии
25 сентября 2019, 14:36

В операционной системе iPhone нашли критическую ошибку

Фото Nzz.ch
Фото Nzz.ch

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый iOS 13 от Apple оказался под угрозой взлома. Такая информация размещена на официальном сайте компании.

Яблочная корпорация выпустила предупреждение, в котором рассказала о критической ошибке разработчиков. В частности, при помощи сторонней клавиатуры можно получить полный доступ к iPhone и iPadOS.

Критическая ошибка была обнаружена только в iOS 13. В этой версии операционной системы сторонние клавиатуры могут работать как с подключением к сети, так и в автономном режиме. Кроме этого, они могут запросить "полный доступ" для включения дополнительных функций. Тут и находится уязвимость: ошибка в iOS 13 может привести к тому, что расширению клавиатуры будет предоставлен полный доступ, даже если вы его не одобрили.

В обновлении iOS 13.1 разработчики не устранили ошибку. По всей видимости, она будет исправлена в следующем улучшении операционной системы, которая должна выйти через пару недель. Напомним, новое обновление iOS 13 вышло на iPhone и планшеты iPadOS 24 сентября. -0-

Теги
гаджеты программное обеспечение США технологии
Новости рубрики Технологии
Скриншот из видео Робота Atlas научили выполнять гимнастические трюки - видео
Серия мероприятий "ИКТ для малой родины" от Huawei стартовала в Беларуси
Фото ArsTechnica В США тестируют банковские карты с динамическим CVV-кодом
Фото Facebook Facebook поможет пользователю подобрать идеальный наряд
Фото Google Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер
Фото из архива Первый международный исторический хакатон пройдет в Минске в октябре
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января
Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня - Дапкюнас
10-тысячная "Карточка студента" среди первокурсников вручена в Гомеле
Топ-новости
МАРТ рекомендует Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий
Минск в 2020 году примет форум по достижению Целей устойчивого развития для стран ЕАЭС
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 28 сентября
Семинар об изменениях в экологической и санитарно-гигиенической экспертизе пройдет в Минске
ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН
Самым частым нарушением при госзакупках является установление квалификационных требований - МАРТ
ГАИ с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Турбизнес-2019" проходит в Минске
Беларусь и Чехия будут взаимно признавать пенсионный стаж
Рапота: программа углубления интеграции может решить вопрос о равных условиях для субъектов хозяйствования
ФПБ: зарплата и цены в регионе должны быть сопоставимы
Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Минске 6 октября
Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.