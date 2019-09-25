В операционной системе iPhone нашли критическую ошибку

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый iOS 13 от Apple оказался под угрозой взлома. Такая информация размещена на официальном сайте компании.

Яблочная корпорация выпустила предупреждение, в котором рассказала о критической ошибке разработчиков. В частности, при помощи сторонней клавиатуры можно получить полный доступ к iPhone и iPadOS.

Критическая ошибка была обнаружена только в iOS 13. В этой версии операционной системы сторонние клавиатуры могут работать как с подключением к сети, так и в автономном режиме. Кроме этого, они могут запросить "полный доступ" для включения дополнительных функций. Тут и находится уязвимость: ошибка в iOS 13 может привести к тому, что расширению клавиатуры будет предоставлен полный доступ, даже если вы его не одобрили.

В обновлении iOS 13.1 разработчики не устранили ошибку. По всей видимости, она будет исправлена в следующем улучшении операционной системы, которая должна выйти через пару недель. Напомним, новое обновление iOS 13 вышло на iPhone и планшеты iPadOS 24 сентября. -0-