В Париже через 5 лет может появиться воздушный городской транспорт

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже в течение ближайших пяти лет может появиться воздушный общественный транспорт. Об этом говорится в соглашении, подписанном европейской авиастроительной корпорацией Airbus и Парижским автономным управлением транспорта (RATP), сообщает французское издание Le Figaro .

По имеющимся сведениям, стороны договорились о создании системы воздушного транспорта на территории парижского региона Иль-де-Франс.

"Автономные полеты больше не научная фантастика", - заявил глава Airbus Гийом Фори. Он отметил, что в настоящее время у компании есть технические разработки в этой сфере, однако необходимо интегрировать их в повседневную жизнь. Приоритетом при этом должна стать безопасность участников движения.

В течение года партнеры рассмотрят возможность сделать услуги воздушного транспорта доступными по цене как можно большему числу горожан.

Airbus и Парижское автономное управление транспорта рассчитывают, что в течение пяти лет удастся организовать систему воздушных транспортных средств, способных вместить от четырех до шести пассажиров. При этом стоимость проезда составит порядка одного-двух евро за километр.

Не исключено, что в дальнейшем внедрение подобных технологий станет возможным в других крупных городах Франции.-0-