В польском зоопарке робот проводит виртуальные экскурсии для больных детей

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке города Познань появился новый необычный сотрудник-робот Леос, который специализируется на экскурсиях для детей, которые находятся в больнице. Такая информация была озвучена в репортаже телеканала "МИР 24" .

Леос представляет собой монитор, оснащенный подставкой и колесами. В онлайн-режиме робот транслирует происходящее в зоопарке: как общаются, едят, спят и играют животные. За этим наблюдают дети, которые не могут самостоятельно посетить зоопарк из-за проблем со здоровьем.

Создатель Леоса, Лукаш Боднаровский, задумался о подобной разработке, когда его сын серьезно заболел. По его словам, многие психологи говорят о том, что через интерес к животному миру к ребенку возвращается интерес к жизни, когда он прикован к постели. А положительные эмоции от наблюдений за животными помогают детям быстрее выздоравливать.

"Есть дети, прикованные к кроватям. А эта программа объединит животных, больных детей, зоопарки. Общение с животными снимает стресс, уменьшает боль. Ребятам становится не так скучно и тяжело долгое время находиться в палатах", - рассказал Лукаш журналистам.

На данный момент фонд Боднаровского планирует приобрести еще 20 роботов и расширить сотрудничество с другими больницами и зоопарками.-0-