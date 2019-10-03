В приложении МЧС "Помощь рядом" появилась 3D-карта для молодых родителей

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мобильном приложении МЧС "Помощь рядом" появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Карта создана представителями инициативы "Дети в безопасности" и МЧС для предупреждения несчастных случаев с детьми в быту. Раздел "Безопасность в квартире. 3D-карта" можно найти во вкладке приложения "Энциклопедия" - "Советы молодым родителям".

"Мы не впервые сотрудничаем с инициативой "Дети в безопасности", - рассказала начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Елена Дмитрук. - Ранее нами совместно была разработана специальная брошюра для родителей, в которую вошли советы, как избежать опасных ситуаций дома. Теперь через 3D-галерею можно быстрее выявить и обезвредить все опасные для ребенка места. В целом мы изготавливаем большое количество обучающих материалов. Это плакаты, раскраски, буклеты, брошюры, диски с аудиосказками, мультсериал "Волшебная книга", а также две серии обучающего видеофильма "Супермама" специально для молодых мам".

Карта в мобильном приложении представляет собой виртуальную модель квартиры. Внимание уделено каждой комнате, в том числе кухне и ванной. При выявлении рискованной локации можно нажать на специальный знак и выяснить, как нейтрализовать угрозу, а если инцидент уже произошел, то узнать о дальнейших действиях.

"6 из 10 травмоопасных случаев можно предотвратить, - отметила автор инициативы Наталья Навроцкая. - Родителям важно быть проактивными: не ждать, когда случится неприятность, а предугадывать все возможные негативные ситуации. Тогда ребенок будет познавать мир уверенно, что в последующем положительно повлияет на формирование характера и жизненных установок".-0-