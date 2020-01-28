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28 января 2020, 15:09

В проектах "А-100 Девелопмент" появились умные квартиры с решением от Яндекса

Застройщик "А-100 Девелопмент" совместно с Яндексом внедряет систему умного дома. Первые в стране умные квартиры появились в загородном квартале "Пирс". Уже сейчас функционал комплексного решения позволяет отслеживать появление дыма, протечку воды, сообщать о незваных гостях, а с помощью голосового управления можно погасить свет, включить музыку или вывести "Звездные войны" на телевизор.

Система работает на основе умного дома Яндекса и объединяет различные устройства по всей квартире. В базовый комплект входят датчики задымления, протечки, движения и открытия двери или окна. Предусмотрены три умные розетки, камера видеонаблюдения с обзором в 360 градусов, ИК-пульт и центр управления. В комплекте также две умные колонки - "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини" - с голосовым управлением через Алису и годовой подпиской "Яндекс.Плюс", куда также входит годовой доступ к музыке, облачному сервису, такси и виртуальному кинотеатру.

Комплекты рассчитаны на двухкомнатные квартиры с отделкой в ситихаусах. При желании базовый пакет можно самостоятельно расширить другими датчиками и приборами. Посмотреть решение в действии можно в демонстрационной квартире застройщика в квартале "Пирс".

"Умный дом, который мы реализуем совместно с Яндексом, - это решение, без которого люди не смогут обходиться уже в перспективе ближайших лет. Сегодня человек стремится сделать свою жизнь максимально комфортной и функциональной, и умные решения - один из способов этого добиться. Интеллектуальное управление домом открывает перед человеком и новые возможности, и повышает его безопасность. Для нас как застройщика уже стало привычным предлагать людям проекты, которые в какой-то степени опережают время. Но поскольку мы постоянно исследуем и изучаем мировые тренды жилой недвижимости, можем с уверенностью сказать, что умные дома с функцией голосового управления станут востребованными среди тех жителей, которые ценят комфорт и защищенность, уже в ближайшей перспективе. Умные квартиры появятся в жилом комплексе "Пирс", после чего будут реализованы в "Новой Боровой", "Зеленой гавани" и "Депо", - отмечает директор по маркетингу ГК "А-100 Девелопмент" Александра Воронецкая.

Уже сейчас умная квартира позволяет управлять бытовыми приборами и следить за безопасностью. Одни датчики настроены на то, чтобы "просыпаться" при появлении дыма или протечки воды на кухне или ванне. Другие реагируют на подозрительную активность: движение, открытие окон или дверей, когда хозяев нет дома.

При угрозе система начнет сигналить и слать сообщения на смартфон, в котором отслеживается состояние и статус приборов удаленно. Систему видеонаблюдения устанавливают в любой комнате, и, находясь вне дома, поворачивать ее и получать картинку под разным обзором в режиме реального времени. Все записи в течение недели будут храниться в облаке приложения.

Умные розетки включаются или выключаются голосом и со смартфона. Они обесточат прибор при скачке напряжения или коротком замыкании, но способны и на большее: к примеру, информировать, активна розетка или нет, если вы забыли о включенном утюге.

Управляют устройствами голосом или командами из приложения. Виртуальная помощница синхронизирована с приборами и реагирует на просьбы в стиле "Алиса, погаси торшер" или "Алиса, включи колыбельную". Устройства можно объединять в сценарии. Например, произнести "Алиса, ты за главную", чтобы выключить все приборы в умных розетках и поставить дом на охрану. Фразы можно придумывать самостоятельно.

"Благодаря нашему проекту с компанией "А-100 Девелопмент" еще больше семей смогут оценить возможности умного дома Яндекса и голосом управлять разными устройствами через колонки с Алисой, не отрываясь от своих занятий", - комментирует Максим Асташев, руководитель маркетинга умного дома Яндекса.

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