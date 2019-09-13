Роботы-официанты стали обслуживать посетителей кафе в Стамбуле

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец одного из заведений в турецком Стамбуле решил полностью сменить репутацию кафе и вместо людей закупил роботов-официантов, сообщает РИА Новости .

Пока в кафе работает три робота-официанта, однако в планах увеличить штат работников вдвое. Машины были сделаны за рубежом, а вот программировать их доверили турецким специалистам.

Механические работники знают нумерацию столов, умеют говорить и очень исполнительны, что особенно нравится клиентам. Это абсолютно новый формат для кафе в Турции. Теперь заведение стало очень популярно, а роботы - визитная карточка. Десятки людей приходят посмотреть, как это работает. -0-