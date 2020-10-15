В работе Facebook и Instagram произошел сбой

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram зафиксированы 14 октября в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками в работе Instagram сталкиваются жители США, а также Великобритании, Нидерландов, Польши, Испании и других стран Европы. На проблемы жалуются граждане стран Латинской Америки.

Большая часть пользователей Instagram жалуется на проблемы со входом в аккаунт (47%), примерно 35% сталкиваются с трудностями при просмотре ленты, еще у 17% наблюдаются неполадки с работой сайта. 36% жалоб на работу Facebook связаны с просмотром новостной ленты, 34% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети, еще 29% испытывают проблемы с входом в Facebook.-0-