В работе Facebook произошел сбой

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе социальной сети Facebook зафиксированы в среду в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Около 57% пользователей Facebook, обративших внимание на неполадки, указывают на проблемы со входом в учетную запись, 35% фиксируют проблемы при просмотре ленты новостей, еще 8% жалуются на работу приложения. Наибольшее число жалоб поступает из США и Великобритании.

Также поступают сообщения о сбоях в работе мессенджера Facebook Messenger.-0-