В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе социальных сетей Instagram, Facebook и месенджеров WhatsApp, Facebook Messenger наблюдаются сегодня в ряде стран мира, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбои в работе сервисов начались с 18.00 по белорусскому времени. По информации Downdetector, в основном пользователи испытывают проблемы с обновлением новостной ленты и отправкой сообщений. Большинство жалоб поступает от жителей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии и России.
Все три сервиса принадлежат компании Facebook.-0-