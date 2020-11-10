10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе Instagram произошел сбой. Неполадки наблюдаются в ряде стран, в том числе России, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего о неполадках сообщают в США, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, а также в некоторых европейских странах - Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах и других. В России больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются жители Москвы.

По данным сервиса, основная часть пользователей (82%) испытывает проблемы при просмотре новостной ленты, у 11% наблюдаются сложности с просмотром сторис, 6% сообщают о трудностях с просмотром сайта.-0-