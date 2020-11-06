В работе сервиса Netflix произошел сбой

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix отмечаются 6 ноября в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей США, Бразилии, Аргентины и Кубы.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с подключением (46%), 31% испытывает трудности с работой сайта, 21% жалуется на проблемы с просмотром видео.-0-