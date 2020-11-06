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06 ноября 2020, 23:56

В работе сервиса Netflix произошел сбой

Фото Getty Images
Фото Getty Images

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix отмечаются 6 ноября в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей США, Бразилии, Аргентины и Кубы.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с подключением (46%), 31% испытывает трудности с работой сайта, 21% жалуется на проблемы с просмотром видео.-0-

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