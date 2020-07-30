В работе соцсети Instagram произошел сбой

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются 30 июля в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается 30 июля на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии.

По информации сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.-0-