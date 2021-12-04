В работе Telegram зафиксирован сбой

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России. Такие данные содержатся на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Было зафиксировано 672 отчета о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о неполадках пользователей (46%) жаловались на проблемы с приложением, 34% - на подключение к серверу и 26% - на проблемы с получением сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Пользователи в Беларуси и на Украине также жалуются на работу мессенджера.