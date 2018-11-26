В рейтинге дорогих компаний Microsoft обогнала Apple

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыночная стоимость компании Microsoft превысила стоимость Apple почти на $10 млрд, сообщает Regnum со ссылкой на BusinessToday.

Microsoft стала самой дорогой американской компанией, обойдя корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации. По данным экспертов BusinessToday, у Microsoft этот показатель составил $753,3 млрд, в то время как у Apple — $746,8 млрд.

Отмечается, что ранее компания Apple опережала Microsoft по рыночной капитализации с 2010 года.

Тройку самых дорогих американских компаний замкнула Amazon с показателем $736,8 млрд. Она обошла Alphabet - родительский холдинг компании Google, оцененный в $725,5 млрд.-0-