В рейтинге дорогих компаний Microsoft обогнала Apple

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыночная стоимость компании Microsoft превысила стоимость Apple почти на $10 млрд, сообщает Regnum со ссылкой на BusinessToday.
Microsoft стала самой дорогой американской компанией, обойдя корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации. По данным экспертов BusinessToday, у Microsoft этот показатель составил $753,3 млрд, в то время как у Apple — $746,8 млрд.
Отмечается, что ранее компания Apple опережала Microsoft по рыночной капитализации с 2010 года.
Тройку самых дорогих американских компаний замкнула Amazon с показателем $736,8 млрд. Она обошла Alphabet - родительский холдинг компании Google, оцененный в $725,5 млрд.-0-
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