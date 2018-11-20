В России разработали концепт поезда будущего

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РЖД разработали концепт российского поезда, который сможет развивать скорость до 360 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".

Представлен концепт поезда будет на выставке "Транспорт России". Предполагается, что поезд будущего будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва - Казань, строительство которой намерены начать в 2019 году.

Двенадцативагонный электропоезд предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/ч, в то время как конструкционная скорость поездов "Сапсан" составляет 250 км/ч.

Компоновка пассажирских салонов электропоездов выполнена четырехклассной: один вагон первого класса, один - бизнес-класса, четыре - экономического класса и пять вагонов туристического класса. Также в поезде будет один вагон-бистро. В транспорте будет 682 пассажирских места и 40 мест в вагоне-бистро. Одной из главных особенностей поезда является то, что в каждом из пяти вагонов туристического класса электропоезда предполагается размещение 85 пассажирских мест по системе "3+2" с возможностью разворота кресел по направлению движения. Кроме того, кресла в вагонах первого класса полностью раскладываются в лежачее положение, а в остальных классах - откидываются под разным углом.

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва - Казань составит около 790 км. На трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок от Москвы до Нижнего Новгорода может быть введен в эксплуатацию до 2024 года.-0-

Фото АО "Скоростные магистрали"