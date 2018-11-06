В России утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, сообщает ТАСС.
Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов.
При этом сотовых операторов обяжут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером.-0-
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