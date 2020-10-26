В России запатентовали квадрокоптер, который сможет заряжаться из космоса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила патент на квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе. Об этом говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности РФ, сообщает ТАСС.

"Электромагнитное излучение от системы генерации лазерного излучения, размещенной на наземной, воздушной или космической станции управления, системой формирования и наведения формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера", - говорится в патенте.

Излучение лазерного пучка направляется в фотоэлектрические преобразователи, проходит через фотоэлементы и на выходе преобразуется в фотоэлектрический ток. Он в свою очередь преобразуется в переменный ток, который необходим для электромоторов, приводящих винты в движение.

"В процессе летной эксплуатации квадрокоптера одновременно с преобразованием электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию идет также процесс теплообмена", - говорится в документе. В результате одна часть тепла уходит в воздушное пространство, другая - распределяется по поверхности, попадая на затененные поверхности корпуса. "В результате обеспечивается более равномерное распределение температуры по пластинам", - поясняется в патенте.

"Изобретение относится к области беспилотных авиационных устройств, использующих технологию вертикального взлета и посадки, предназначенных для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения с возможностью передачи информации, получаемой бортовыми датчиками", - отмечается в документе.

Квадрокоптер может применяться в разное время суток в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию. Он предназначен для использования в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется большое время зависания над объектом исследования.-0-