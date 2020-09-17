В сети появилось видео с секретным космолетом ВВС США от Boeing

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэрокосмическая компания Boeing разместила в сети небольшой ролик, где показала внешний вид своего будущего летательного аппарата для ВВС США. Кадры разместили в Twitter.

Многоразовый космический корабль под названием Х-37В создается совместно инженерами Boeing и ВВС США. Ранее в сети уже появлялись фотографии летательного аппарата, однако в этот раз разработчики продемонстрировали небольшие возможности космолета.

And here is the X-37B payload bay doors/radiator opening and solar array deployment segment of the video Boeing released (see my previous tweet) #X37B https://t.co/xIUyZ7T4iR pic.twitter.com/Vf0O1FNquh — DutchSpace (@DutchSpace) September 15, 2020

В ролике показано раскрытие солнечных батарей, которые размещаются во внутреннем отсеке корабля. Это пространство по размеру сравнимо со средним авто. Такое "дополнение" дает кораблю множество новых возможностей: перевозка грузов, исследования космоса или военный потенциал. -0-