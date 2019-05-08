В Шанхае появились автобусы на биодизельном топливе из пищевого масла

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая автобусная компания Шанхая Shanghai Jiushi запустила на своих маршрутах автобусы на биодизельном топливе из переработанного по специальной технологии пищевого масла. Об этом сообщает газета Shanghai Daily .

Свыше 2 тыс. автобусов на биодизельном топливе, более экологичном по сравнению с традиционной соляркой, с 7 мая вышли на маршруты по всему Шанхаю.

Применяемое для заправки автобусов топливо B5 на 5% состоит из биодизеля, полученного путем переработки отработанного растительного масла из точек общественного питания, а на 95% - из обычного дизельного топлива. В качестве сырья для переработки может быть использовано и масло, попадающее в канализационные стоки.

В Шанхае ежегодно производится до 30 тыс. т отработанного пищевого масла, которое можно переработать примерно в 600 тыс. т биодизеля B5. Доказано, что использование биодизельного топлива помогает снизить выбросы вредных веществ более чем на 10%.

К концу апреля биодизельное топливо B5 можно было приобрести в Шанхае на 245 заправочных станциях. По прогнозам, объем ежегодного потребления биодизеля маршрутными автобусами составит порядка 22 тыс. тонн.-0-