В Швейцарии разработали детскую видеоигру, развивающую навыки чтения

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские ученые разработали специальную видеоигру для школьников, позволяющую улучшить скорость чтения и в целом повысить успеваемость детей. Об этом пишет журнал Nature Human Behaviour.

"В современном обществе обучение навыкам чтения имеет основополагающее значение, поскольку дети, плохо читающие, подвержены высокому риску проблем как в школе, так и в жизни", - цитирует журнал слова разработчиков.

Развивающая игра состоит из мини-задачь. Дети вместе с главным героем преодолевают различные препятствия на пути к спасению планет.

В исследовании принимали участие 150 школьников в возрасте 8-12 лет. В течение шести недель по два часа в неделю они играли в компьютерные игры. Проведенные впоследствии тесты показали, что прохождение видеоигры привело к семикратному улучшению контроля над распределением внимания.-0-