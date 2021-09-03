В Сингапуре разработали робота-массажиста

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапурский стартап AiTreat разработал робота-массажиста EMMA с искусственным интеллектом, пишет CNN.

Аппарат, используя датчики и трехмерное зрение для измерения жесткости мышц, определяет точки давления и проводит массаж пациентам, чтобы помочь им снять боль и просто расслабиться. Отмечается, что "руки" робота с мягкими насадками подогреваются до температуры в 38-40 градусов Цельсия, благодаря чему пациенты, лежащие на столе, могут даже не заметить разницы между EMMA и реальным массажистом.

Создатель аппарата Альберт Чжан рассказал, что робот может определять жесткость мышц с помощью датчиков, благодаря чему он может диагностировать комплекснее. Например, боль в колене может потребовать массажа не только ноги, как обычно, но и поясницы. Также EMMA может проводить различные виды массажа, в том числе спортивный. По словам Альберта Чжана, в разработке находится медицинский робот для физиотерапевтов.

В компании надеются, что в будущем EMMA сможет проводить недорогие массажные процедуры, которые могут стать частью профилактической медицины.

Сейчас уже 11 роботов типа EMMA работают в восьми сингапурских больницах, однако AiTreat планирует расширить свой бизнес и за рубежом.-0-