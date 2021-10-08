В Сингапуре создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета разработали прибор для выявления вируса SARS-CoV-2 в воздухе в закрытых помещениях, говорится в пресс-релизе исследовательской группы, сообщает "МИР24".

Исследование показало, что контроль за воздушными массами более эффективен, чем забор мазков. Ученые отметили, что в воздухе содержится больше вирусных частиц, чем на поверхностях.

"Ключевым моментом является обнаружение живого вируса в атмосфере. Это позволит избежать общей изоляции, введения карантина и прочих ограничительных мер", - говорится в тексте научной работы.

Устройство способно обнаружить вирус в помещении, где находятся десятки людей, то есть заменяет собой массовое ПЦР-тестирование. Прибор отличается компактными размерами, но большим весом. Он пригоден для помещений площадью от 50 до 80 кв.м.-0-