В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети "Одноклассники" появился интерфейс на белорусском языке. Об этом говорится в сообщении, которое пришло сегодня всем пользователям социальной сети в Беларуси.
Как сообщает пресс-служба социальной сети, Беларусь занимает второе место по количеству пользователей в "Одноклассниках" после России. Ежемесячно социальной сетью пользуются около 2,7 млн пользователей в возрасте от 25 до 45 лет.
Изменить язык на белорусский в "Одноклассниках" можно не только на десктопной или мобильной версии соцсети, но и в приложениях "ОК" для iOS и Android. После подключения функции белорусский язык будет автоматически подключаться на любое устройство, с которого пользователь захочет зайти в соцсеть на всех версиях "ОК".
Помимо основных вкладок на белорусский язык была переведена и часть сервисов. Например, теперь некоторые подарки можно найти с помощью запросов по-белорусски.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3937 BYN
|2.39 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1288 BYN
|2.129 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.2815 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN