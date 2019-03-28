В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети "Одноклассники" появился интерфейс на белорусском языке. Об этом говорится в сообщении, которое пришло сегодня всем пользователям социальной сети в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба социальной сети, Беларусь занимает второе место по количеству пользователей в "Одноклассниках" после России. Ежемесячно социальной сетью пользуются около 2,7 млн пользователей в возрасте от 25 до 45 лет.

Изменить язык на белорусский в "Одноклассниках" можно не только на десктопной или мобильной версии соцсети, но и в приложениях "ОК" для iOS и Android. После подключения функции белорусский язык будет автоматически подключаться на любое устройство, с которого пользователь захочет зайти в соцсеть на всех версиях "ОК".

Помимо основных вкладок на белорусский язык была переведена и часть сервисов. Например, теперь некоторые подарки можно найти с помощью запросов по-белорусски.-0-