В созвездии Орла найден белый карлик размером с Луну

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В созвездии Орла нашли белого карлика размером с Луну. Он близок к пределу Чандрасекара, за которым белые карлики превращаются в нейтронные звезды. Такую информацию опубликовал научный журнал Nature, сообщает ТАСС.

Обнаруженный небесный объект предположительно представляет собой белый карлик - очень тяжелое ядро выгоревшей звезды с сильным магнитным полем и большой плотностью материи. "Мощность магнитного поля у поверхности этой звезды составляет около 600 мегагауссов, а ее радиус чуть больше 2 тыс. км, что сопоставимо с размерами Луны. Такой размер белого карлика говорит, что его масса близка к максимально возможному значению, которое накладывает предел Чандрасекара", - пишут исследователи.

Этот объект, ZTF J1901+1458, обнаружил автоматизированный телескоп ZTF. Внимание астрофизиков привлекло то, что эта звезда необычно часто "моргала". Ее свойства ученые исследовали при помощи десятиметрового телескопа Кека, установленного на Гавайских островах.

Ученые выяснили, что ZTF J1901+1458 - уникальный белый карлик, аналогов которого астрономы до этого не находили. Как оказалось, скорость его вращения невероятно велика: один оборот вокруг своей оси она совершает примерно за 7 минут. Мощность магнитного поля этого светила очень велика, размеры, напротив, малы, а масса огромна, близкая к максимально допустимой.

Процесс его формирования, как предполагают ученые, в будущем приведет к тому, что ZTF J1901+1458 еще сильнее сожмется и уменьшится в размерах. В результате белый карлик спонтанно взорвется или превратится в нейтронную звезду-пульсар. Насколько часто это происходит, астрономы пока не могут сказать, однако они надеются, что открытие других сверхтяжелых и компактных белых карликов даст ответ на этот вопрос.

Белыми карликами астрономы называют ядра "выгоревших" небольших звезд, у которых нет собственных источников энергии. Белые карлики возникают на последних этапах существования звезды, которые не более чем в десять раз тяжелее Солнца. Такие светила не взрываются в виде сверхновой, а сбрасывают свои внешние оболочки, формируя туманность, которую изнутри "подсвечивает" их бывшее ядро.-0-