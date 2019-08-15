В США девочка-подросток вошла в Twitter с холодильника

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Дороти из штата Кентукки публиковала сообщения в Twitter с помощью умного холодильника и других устройств после того, как родители отобрали у нее телефон. Об этом сообщила газета The Guardian .

Во время приготовления еды 15-летняя Дороти отвлеклась на телефон, и на плите подгорел рис. За это мать лишила ее смартфона на две недели.

Чтобы не потерять связь с друзьями, девочка писала через планшет двоюродного брата, свою портативную игровую консоль Nintendo 3DS или семейную приставку Wii U. Мать узнавала об этом и отбирала доступ к очередному гаджету.

Когда девочка исчерпала идеи с доступом в Twitter, она уже стала знаменитостью. Последние ее твиты собрали десятки тысяч реакций, а официальный аккаунт соцсети даже запустил хештег #FreeDorothy ("Свободу Дороти").

Дороти написала твит даже с помощью умного холодильника.-0-