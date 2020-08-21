В США появился новый вид пластика

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета штата Колорадо создали новый пластик, который можно перерабатывать несколько раз, сообщает Science Advances.

Разработка поможет сократить количество пластиковых отходов.

Новый материал под названием PBTL производится путем соединения химических строительных блоков. Прочность и стабильность позволяют использовать его после переработки для изготовления упаковки, спортивного инвентаря, автомобильных деталей, строительных материалов.

При нагреве до 100 градусов Цельсия и при наличии катализатора материал в течение суток распадается на первоначальные химические "блоки", которые можно собрать заново в другое изделие без потери эксплуатационных характеристик.-0-