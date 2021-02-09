В США представили летающий автомобиль

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Lift Aircraft представила летающий автомобиль, сообщает Dayton 24/7 Now.

Генеральный директор и основатель Lift Aircraft Мэтью Чейзен, сказал, что сегодня они поставили первый серийный самолет HEXA в ВВС США для испытаний и сертификации летной годности.

Для управления летающего автомобиля не требуется лицензия пилота и меньше часа уйдет на подготовку.

Согласно информации компании, транспортное средство может находиться в воздухе в течение 15 минут и преодолевать расстояние от 16 до 24 км.

Как заявил Чейзен, HEXA смогут использовать в экстренных случаях полиция, пожарная служба или скорая медицинская помощь.

Первоначально парк самолетов HEXA будет использоваться в качестве развлечения.-0-