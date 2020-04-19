В США разработана солнечная батарея с рекордными показателями эффективности

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии США получили солнечные батареи с рекордным КПД, сообщает МИР24.
Коэффициент составляет 39,2% при естественной освещенности солнцем, и при концентрированном солнечном свете – более 47%. Оба показателя побили мировой рекорд для солнечных батарей.
Такого эффекта разработчики смогли достигнуть за счет новой конструкции пластин. Фотоэлемент – это шесть слоев, каждый их которых изготовлен из отдельного материала. Это фосфид алюминия-галлия-индия, арсенид алюминия-галлия, арсенид галлия и три разновидности арсенидов галлия-индия. Разнообразие материалов позволяет использовать для выработки электричества фотоны с самой разной энергией.
Новинка имеет перспективное значение для энергетики и для космической отрасли. В настоящее время в космических аппаратах используются кремниевые фотоэлементы, КПД которых составляет порядка 20%.-0-