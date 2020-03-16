В США создают аэротакси для междугородных перевозок

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Transcend Air разрабатывает аэротакси Vy 400, которое сможет перевозить пассажиров между городами, сообщает научный портал N+1.

Аэротакси Vy 400 будет создано по схеме конвертоплана с поворотным крылом, на концах которого установят воздушные винты. В хвостовой части планируется разместить вентилятор.

Согласно проекту, аэротакси сможет перевозить грузы массой до 993 кг. Оно будет выполнять полеты на скорости до 648 км/ч на высоте до 6 км.

Transcend Air уже приступила к испытаниям уменьшенных прототипов "воздушного такси", а также его программного обеспечения и систем управления. В будущем Vy 400 планируется использовать на маршрутах Нью-Йорк - Бостон и Лос-Анджелес - Сан-Франциско.-0-