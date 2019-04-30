В США создали искусственные деревья для очистки воздуха

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США создали искусственные деревья, которые могут очищать воздух от загрязнений. Технология позволяет улавливать углерод из атмосферы без механического всасывания воздуха, сообщает ТАСС.

Технология, которая фильтрует потоки ветра, улавливает молекулы углерода и позволяет его повторно использовать. Технология предлагает наиболее дешевый способ улавливания CO2 – менее $100 за 1 тонну.

Сейчас деревья планируют внедрять кластерами, каждый из них состоит из 12 "стволов". Систему протестируют на экспериментальной ферме. Ученые убеждены, что улавливание и хранение углерода позволит бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.-0-