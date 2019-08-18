В столице Катара появилась необычная дорога

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщило издание
Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.
Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.
Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.-0-
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