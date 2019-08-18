В столице Катара появилась необычная дорога

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщило издание Gulf Times .

Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.

Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.

Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.-0-