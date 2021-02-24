В Telegram появились новые функции

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В популярном мессенджере Telegram произошло масштабное обновление. Об этом говорится в официальном соцсети.

Как отмечают разработчики, Telegram получил несколько новых функций, которые упростят пользователям жизнь. В частности, новшество позволит юзерам настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через сутки после отправки. Подключить эту функцию можно будет и на семь дней после публикации сообщения, а также нововведение будет распространяться на группы и каналы. В последнем случае воспользоваться новой функцией в Telegram смогут только администраторы.

К слову, прежде такая функция была доступна в Telegram только для секретных чатов. Кроме этого, пользователи благодаря виджетам получат быстрый доступ к чатам с домашнего экрана смартфона.