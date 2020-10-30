В Тибете возводят самый высокогорный в мире дата-центр

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тибетском автономном районе Китая идет строительство центра облачных вычислений. Ожидается, что первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Синьхуа.

После завершения первого этапа строительства в дата-центре будет 10 тыс. серверных шкафов, а его годовой доход от предпринимательской деятельности составит $223,5 млн, что позволит центру удовлетворить потребности основных клиентов страны и Южной Азии в хранении данных.

Центр расположен в зоне освоения новых высоких технологий Лхасы, что делает его самым высокогорным центром обработки данных в мире.

Центр будет предоставлять услуги в таких областях, как рендеринг видео, автономное вождение, резервное копирование данных дистанционного обучения и др., сообщил оператор центра в Лхасе компания Ningsuan Technology Group.

Центр, как ожидается, будет оказывать услуги таким провинциям и городам страны, как Пекин, Шанхай, Аньхой, Цзянсу и Сычуань, а также Непалу, Бангладеш, Пакистану и части районов Юго-Восточной Азии.-0-