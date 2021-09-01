В Twitter появилась новая функция

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter появился новый вид безопасности, блокирующий нежелательные комментарии. Об этом сообщает МИР 24.

Функция будет удалять комментарии, в которой есть нежелательная лексика или оскорбления, и блокировать их авторов. Пока режим, направленный на сокращение нежелательных взаимодействий, тестируется на iOS, Android и Twitter.com среди англоязычных аккаунтов.

Учетные записи будут блокировать на неделю не только за использование потенциально опасной лексики, но и за повторяющиеся ответы или упоминания.

У пользователей, которые включат этот режим, будет возможность просматривать информацию о заблокированных учетных записях и твитах, которые были отмечены системой.-0-