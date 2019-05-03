В Великобритании испытали первый в мире самолет без подкрылков

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Манчестерского университета вместе со специалистами военной компании BAE Systems Plc разработали первую в мире модель самолета без подкрылков, сообщает Bloomberg .

Предполагается, что им можно будет управлять с помощью воздушных потоков. Крылья новой модели для тестирования установили на дрон Magma. На них есть небольшие щели, в которые от двигателя поступают мощные потоки воздуха со сверхзвуковой скоростью — с их помощью воздушное судно сможет маневрировать.

Этот беспилотник уже выполнил несколько успешных полетов. Разработчики отмечают большую надежность, легкость и дешевизну новой технологии в сравнении с традиционными подкрылками. Кроме того, она сделает самолеты менее заметными на радарах благодаря уменьшению количества граней и щелей.

Дрон Magma был изготовлен из титановых деталей, напечатанных на 3D-принтере. Свои полеты он выполнял над аэродромом Лланбедр в Уэльсе, где находится полигон для испытания БЛА.-0-