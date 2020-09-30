В Великобритании испытали реактивный ранец для парамедиков - видео

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры из Великобритании создали для государственных служб спасения очень интересный гаджет, который поможет врачам спасать людей. Об этом сообщает сайт Службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS).

В Национальном парке в Озерном крае Великобритании один из парамедиков испытал на себе возможности реактивного ранца. Ричард Браунинг долетел к пациенту по пересеченной местности за 90 секунд, а пешком на это ушло бы около 25 минут.

Компания, занимающаяся разработкой гаджета, отмечает, что у их продукта огромный потенциал. Одним из основных направлений станет экстренное реагирование. Помимо этого, специалисты подчеркивают, что технология только проходит испытания, однако получается по финансам гораздо дешевле, чем вертолет и его обслуживание.

Впрочем, реактивный ранец пока имеет свои недочеты. В частности, для его управления нужно иметь хорошую физическую подготовку и правильно выбирать местность для полета, который продлится, при нынешней модели, от 5 до 10 минут. -0-