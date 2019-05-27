В Великобритании проходит испытания робот для сбора малины

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роботы, которые могут собирать с кустов малину и ежевику, "на глаз" определяя их спелость и не повреждая мягкие ягоды, могут вскоре заменить работников на фермах. Как сообщает газета The Guardian , один из существующих сейчас в мире прототипов робота-сборщика испытывается британской компанией Fieldwork Robotics.

По замыслу изобретателей, автомат на колесах с набором камер и сенсоров, сможет работать 20 часов подряд, собирая по 25 тыс. ягод в день. Хотя сейчас на каждую у него уходит около минуты, двупалая "клешня" почти двухметрового робота с мягкими подушечками на "пальцах" и датчиками давления, способна бережно снять ягоды малины с плодоножки и, не повредив, положить в корзину.

Fieldwork Robotics планирует сдавать роботов в аренду фермерам по ценам, которые будут выгоднее найма работников-людей.

Серийное производство роботов-сборщиков планируется начать в следующем году. Первоначально они будут специализироваться на малине, но потом должны научиться собирать и другие ягоды.

Человек способен собрать около 15 тыс. ягод малины за восьмичасовой рабочий день, однако британские фермы все чаще сталкиваются с нехваткой сезонных работников. Поток мигрантов из стран Восточной Европы, которые каждый год приезжают в Соединенное Королевство собирать овощи, ягоды и фрукты, постепенно иссякает, так как курс фунта стерлингов упал, а уровень жизни и зарплаты в Польше и странах Балтии, наоборот, выросли.-0-